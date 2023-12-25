Шойгу доложил Путину о "полном взятии" Марьинки. ВСУ опровергли: Наши военные – там

Оккупанты в очередной раз "захватили" Марьинку, но в ВСУ сообщили, что бои продолжаются

Владимир Путин и Сергей Шойгу (фото - ЕРА)

Глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу торжественно доложил российскому диктатору Владимиру Путину о якобы полном взятии оккупантами Марьинки. Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона опроверг эту информацию.

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"Бои за Марьинку продолжаются. Сейчас наши военные находятся в административных границах Марьинки, однако город полностью уничтожен. Но говорить о полном захвате Марьинки – некорректно", – сказал Штупун.

Сегодня, 25 декабря, Шойгу на встрече с Путиным заявил, что российские войска "полностью освободили" Марьинку.

Диктатор РФ сказал, что с якобы взятием Марьинки российские оккупанты "отодвигают" от Донецка украинские боевые подразделения. Путин поздравил Шойгу с мнимым захватом населенного пункта и заявил, что участвующие в этом оккупанты "достойны госнаград".

Оккупанты уже не впервые "захватывают" Марьинку. Несколько недель назад пропагандисты РФ тоже заявляли о якобы взятии населенного пункта – тогда генерал Тарнавский опроверг очередные информационные вбросы россиян.

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