Шойгу доложил Путину о "полном взятии" Марьинки. ВСУ опровергли: Наши военные – там
Глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу торжественно доложил российскому диктатору Владимиру Путину о якобы полном взятии оккупантами Марьинки. Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона опроверг эту информацию.
"Бои за Марьинку продолжаются. Сейчас наши военные находятся в административных границах Марьинки, однако город полностью уничтожен. Но говорить о полном захвате Марьинки – некорректно", – сказал Штупун.
Сегодня, 25 декабря, Шойгу на встрече с Путиным заявил, что российские войска "полностью освободили" Марьинку.
Диктатор РФ сказал, что с якобы взятием Марьинки российские оккупанты "отодвигают" от Донецка украинские боевые подразделения. Путин поздравил Шойгу с мнимым захватом населенного пункта и заявил, что участвующие в этом оккупанты "достойны госнаград".
- Оккупанты уже не впервые "захватывают" Марьинку. Несколько недель назад пропагандисты РФ тоже заявляли о якобы взятии населенного пункта – тогда генерал Тарнавский опроверг очередные информационные вбросы россиян.
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