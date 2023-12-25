ВСУ: Реальной угрозы окружения Авдеевки сейчас нет. Мы подтягиваем резервы

Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

В районе Авдеевки продолжаются активные боевые действия, однако сейчас нет реальной угрозы окружения украинских войск, и Силы обороны подтягивают резервы и переформатируются на этом направлении. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

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"Сейчас мы стойко держим оборону. Угроза окружения и прорыва всегда есть, но мы подтягиваем резервы, переформатируемся, наносим врагу потери. Ежедневно он там теряет 300-400 человек мертвыми и ранеными и очень много военной техники", – сказал Штупун.

Он подчеркнул, что о какой-то "реальной угрозе" окружения речи сейчас быть не может.

Комментируя уничтожение российской техники, спикер ВСУ подчеркнул, что у россиян еще есть возможность подтягивать резервы, но это уже не новая техника и не того качества, которое было раньше.

"Правда, сейчас может быть колонна, в которой едет Т-90М "Прорыв" – достаточно новая российская техника – и рядом с ним Т-62 или какая-нибудь БМП, которой 60 лет", – сказал Штупун.

Однако личный состав враг подтягивает регулярно, отметил он.

Спикер ВСУ сообщил, что на каждом направлении у россиян разная тактика, но как только появляется туман или начинается снег, то оккупанты используют технику, потому что при таких погодных условиях ни украинские, ни российские войска не могут использовать беспилотники.

Штупун также сообщил, что россияне стали чаще сдаваться в плен целыми группами на фоне бесчеловечного отношения к ним со стороны оккупационного командования. Кроме того, россияне все больше оккупантов саботируют или имитируют атаки.

Шойгу уже торжественно доложил Путину о "полном взятии" Марьинки, но это не соответствует действительности – Штупун сообщил, что бои продолжаются.

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