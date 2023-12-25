ВСУ: Реальной угрозы окружения Авдеевки сейчас нет. Мы подтягиваем резервы
В районе Авдеевки продолжаются активные боевые действия, однако сейчас нет реальной угрозы окружения украинских войск, и Силы обороны подтягивают резервы и переформатируются на этом направлении. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.
"Сейчас мы стойко держим оборону. Угроза окружения и прорыва всегда есть, но мы подтягиваем резервы, переформатируемся, наносим врагу потери. Ежедневно он там теряет 300-400 человек мертвыми и ранеными и очень много военной техники", – сказал Штупун.
Он подчеркнул, что о какой-то "реальной угрозе" окружения речи сейчас быть не может.
Комментируя уничтожение российской техники, спикер ВСУ подчеркнул, что у россиян еще есть возможность подтягивать резервы, но это уже не новая техника и не того качества, которое было раньше.
"Правда, сейчас может быть колонна, в которой едет Т-90М "Прорыв" – достаточно новая российская техника – и рядом с ним Т-62 или какая-нибудь БМП, которой 60 лет", – сказал Штупун.
Однако личный состав враг подтягивает регулярно, отметил он.
Спикер ВСУ сообщил, что на каждом направлении у россиян разная тактика, но как только появляется туман или начинается снег, то оккупанты используют технику, потому что при таких погодных условиях ни украинские, ни российские войска не могут использовать беспилотники.
- Штупун также сообщил, что россияне стали чаще сдаваться в плен целыми группами на фоне бесчеловечного отношения к ним со стороны оккупационного командования. Кроме того, россияне все больше оккупантов саботируют или имитируют атаки.
- Шойгу уже торжественно доложил Путину о "полном взятии" Марьинки, но это не соответствует действительности – Штупун сообщил, что бои продолжаются.
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