Авдіївка. Буданов каже, що втрати Росії за останні тижні значно зросли

Американська розвідка оцінює втрати росіян з моменту початку наступу на Авдіївку у жовтні 13 000 осіб

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що втрати армії Росії в районі Авдіївки останніми тижнями значно зросли. Про це він повідомив у коментарі Financial Times.

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Видання пише, що за оцінками американської розвідки, з моменту початку наступу під Авдіївкою в жовтні 2023 року росіяни втратили понад 13 000 осіб і 220 бойових машин.

За словами Буданова, за останні тижні ці цифри значно зросли, але він не може назвати точну кількість.

Водночас журналісти з посиланням на неназваного західного чиновника заявили, що у листопаді РФ щодня втрачала вбитими та пораненими близько 1000 осіб.

"Україна займала сильну оборонну позицію навколо промислового міста, де розташований великий коксохімічний завод", – сказав співрозмовник FT.

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Спікер ЗСУ Штупун заявив, що реальної загрози оточення Авдіївки поки що немає, командування підтягує резерви.

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