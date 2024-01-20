Авдіївка. Буданов каже, що втрати Росії за останні тижні значно зросли
Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що втрати армії Росії в районі Авдіївки останніми тижнями значно зросли. Про це він повідомив у коментарі Financial Times.
Видання пише, що за оцінками американської розвідки, з моменту початку наступу під Авдіївкою в жовтні 2023 року росіяни втратили понад 13 000 осіб і 220 бойових машин.
За словами Буданова, за останні тижні ці цифри значно зросли, але він не може назвати точну кількість.
Водночас журналісти з посиланням на неназваного західного чиновника заявили, що у листопаді РФ щодня втрачала вбитими та пораненими близько 1000 осіб.
"Україна займала сильну оборонну позицію навколо промислового міста, де розташований великий коксохімічний завод", – сказав співрозмовник FT.
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