Авдеевка. Буданов говорит, что потери России за последние недели значительно возросли

Американская разведка оценивает потери россиян с момента начала наступления на Авдеевку в октябре в 13 000 человек

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что потери армии России в районе Авдеевки в последние недели значительно возросли. Об этом он сообщил в комментарии Financial Times.

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Издание пишет, что по оценкам американской разведки, с момента начала наступления под Авдеевкой в октябре 2023 года россияне потеряли более 13 000 человек и 220 боевых машин.

По словам Буданова, за последние недели эти цифры значительно выросли, но он не может назвать точное число.

Одновременно журналисты со ссылкой на неназванного западного чиновника заявили, что в ноябре РФ ежедневно теряла убитыми и ранеными около 1000 человек.

"Украина занимала сильную оборонительную позицию вокруг промышленного города, где находится большой коксохимический завод", — сказал собеседник FT.

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