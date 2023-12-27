Авдіївка. Обстановка постійно змінюється, можна десь зробити крок назад — генерал ЗСУ

Тарнавський заявив, що з тією кількістю військ, які РФ зібрала під Авдіївкою, вона могла б досягти більших успіхів

Олександр Тарнавський (Фото: ЗСУ)

Обстановка в районі Авдіївки постійно змінюється, росіяни весь час кидають підкріплення. Про це повідомив командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський в інтерв'ю ВВС News Україна.

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За його словами, ворог вже третій місяць штурмує Авдіївку, не шкодуючи техніку та особовий склад, а також постійно нарощує зусилля, кидаючи на підкріплення підрозділи "Шторм-Z" та "Шторм-V".

Він зазначив, що українські підрозділи постійно маневрують, оскільки одна військова частина не може утримати всю ділянку фронту.

"Обстановка постійно змінюється – як у позитивний, так і в негативний бік. Якщо негативно, то ми реагуємо максимально як підрозділами, частинами, так і безпосередньо засобами, які сьогодні у нас є", – сказав Тарнавський.

Воєначальник не прямо відповідав на запитання, чи є сьогодні реальна загроза оточення Авдіївки.

"Зусилля противника зосереджені на двох напрямках. Наступ відбувається в напрямку головного удару, а також на відволікаючих напрямках. Зосередили величезну чисельність особового складу. Але я скажу – тими силами та засобами можна досягти кращих успіхів", — заявив генерал.

Командувач припустив, що на деяких ділянках українські воїни можуть відходити задля збереження життя бійців.

"Є суб'єктивні та об'єктивні причини. Якщо в чистому полі залишитися, є можливість для збереження особового складу та техніки десь зробити крок назад або вбік, втягнути в мішок і потім знищити ворога. А потім вийти в колишнє положення", – наголосив він.

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Спікер ЗСУ Штупун заявив, що реальної загрози оточення Авдіївки наразі немає, командування підтягує резерви.

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