Війна змінюється, у 2024 році вона буде зовсім не такою, як у 2023-му – Залужний

Валерій Залужний (Фото - Офіс президента)

Розвиток військової техніки веде до того, що характер війни постійно і динамічно змінюється, і щоб перемогти, ЗСУ необхідно діяти відповідно до цих змін. Про це сказав на брифінгу головком ЗСУ Валерій Залужний.

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Залужний нагадав, що раніше вже говорив про те, що війна швидко змінюється, і розвиток техніки "безапеляційно веде до зміни тактики її застосування".

"Війна у 2024-му не просто може відрізнятися від війни 2023 року, вона обов'язково має відрізнятися, інакше на нас чекає те, про що я писав у своїй статті", – сказав головком.

За його словами, командування вже виявило проблеми, які спричинені цими змінами, щобільше, їх на 90% вже вдалося вирішити, зазначив Залужний.

Саме такий підхід дасть ЗСУ можливість "діяти більш ефективно і, найголовніше, зберегти людей", сказав він.

Головком запевнив, що ці питання обговорювалися із союзниками України і за підсумками цих обговорень можна не сумніватися, що в 2024 році війна справді виглядатиме зовсім не так, як у 2023-му.

Залужний також скористався нагодою подякувати Міністерству оборони, яке, як він наголосив, максимально підтримує пропозиції командування ЗСУ щодо покращень та змін в армії та її постачанні.

У статті для The Economist, яка була опублікована на початку листопада, Залужний заявив, що війна перейшла у позиційний формат і для успіху потрібно знову повернути маневровий тип війни.

Залужний зазначив, що РФ збільшила щільність вогню старими гаубицями і посилено виробляє високоточні снаряди "Краснопіль", і її не варто недооцінювати, значний час вона матиме перевагу в озброєннях.

За його оцінкою, до кінця 2023 року Росія може наростити кількість авіації до восьми дивізій, а винищувачі F-16 вже будуть менш корисними, ніж якби їх надали раніше, оскільки Росія покращила ППО.

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