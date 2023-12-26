Война меняется, в 2024 году она будет совсем не такой, как в 2023-м – Залужный

Валерий Залужный (Фото - Офис президента)

Развитие военной техники ведет к тому, что характер войны постоянно и динамично меняется, и чтобы победить, ВСУ необходимо действовать в соответствии с этими переменами. Об этом сказал на брифинге главком ВСУ Валерий Залужный.

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Залужный напомнил, что ранее уже говорил о том, что война быстро меняется, и что развитие техники "безапелляционно ведет к изменению тактики ее применения".

"Война в 2024-м не просто может отличаться от войны 2023 года, она обязательно должна отличаться, иначе нас ждет то, о чем я писал в своей статье", – сказал главком.

По его словам, командование уже выявило проблемы, которые вызваны этими переменами, более того, их на 90% уже удалось решить, отметил Залужный.

Именно такой подход даст ВСУ возможность "действовать более эффективно и, самое главное, сберечь людей", сказал он.

Главком заверил, что эти вопросы обсуждались с союзниками Украины и по итогам этих обсуждений можно не сомневаться, что в 2024 году война действительно будет выглядеть совсем не так, как в 2023-м.

Залужный также воспользовался случаем поблагодарить Министерство обороны, которое, как он подчеркнул, максимально поддерживает предложения командования ВСУ по улучшениям и изменениям в армии и ее снабжении.

В статье для The Economist, которая была опубликована в начале ноября, Залужный заявил, что война перешла в позиционный формат и для успеха нужно снова вернуть маневренный тип войны.

Залужный отметил, что РФ увеличила плотность огня старыми гаубицами и усиленно производит высокоточные снаряды "Краснополь", и ее не стоит недооценивать, значительное время она будет иметь преимущество в вооружениях.

По его оценке, до конца 2023 года Россия может нарастить количество авиации до восьми дивизий, а истребители F-16 уже будут менее полезны, чем если бы их предоставили ранее, поскольку Россия улучшила ПВО.

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