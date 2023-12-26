Залужний про Мар'їнку: ЗСУ є на півночі, але міста більше не існує

Валерій Залужний (Фото: Офіс президента)

Українські захисники продовжують утримувати позиції на півночі Мар'їнки Донецької області, проте цього міста більше не існує. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час пресконференції.

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"Наша офіційна позиція та ж сама [...] ми захищаємо кожний клаптик нашої землі, кожний клаптик. Але коли на цьому вузенькому клаптику ворожі снаряди починають перекопувати це місце разом із каменем, із землею, із нашими бійцями... Життя наших бійців... нам важливіше. Тому Мар'їнка, яка трималася майже, можна так сказати, два роки: спочатку вулиця за вулицею, потім будинок за будинком. Станом на сьогоднішній день наші війська ще знаходяться у північній частині [міста]. Наші війська підготували оборонний рубіж поза цим населеним пунктом, але я можу сказати, що цього населеного пункту вже не існує", – сказав він.

За словами головкома, методика окупантів у Мар'їнці є абсолютно такою ж, яка була і в Бахмуті — знищується вулиця за вулицею, квартал за кварталом, закопуються українські бійці: "Ну і після цього маємо те, що маємо".

"Тому знову ж таки — це війна. І те, що ми зараз відійшли на околицю Мар'їнки, а в деяких місцях уже обладнали позиції за Мар'їнкою, — ну, мені знається, в цьому немає нічого такого, що може викликати якийсь там суспільний резонанс. [...] Є війна, на жаль, вона така", – пояснив Залужний.

25 грудня очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу доповів російському диктатору Володимиру Путіну про нібито повне захоплення Мар'їнки.

Речник Сил оборони Таврійського напрямку таку заяву спростував.

Утім, окупанти вже не вперше звітують про буцімто захоплення Мар'їнки.

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