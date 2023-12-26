Залужный о Марьинке: ВСУ есть на севере, но города больше не существует
Украинские защитники продолжают удерживать позиции на севере Марьинки Донецкой области, однако этого города больше не существует. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время пресс-конференции.
"Наша официальная позиция та же [...] мы защищаем каждый клочок нашей земли, каждый клочок. Но когда на этом узком клочке вражеские снаряды начинают перекапывать это место вместе с камнем, с землей, с нашими бойцами... Жизнь наших бойцов... нам важнее. Поэтому Марьинка, которая держалась почти, можно так сказать, два года: сначала улица за улицей, потом дом за домом. По состоянию на сегодняшний день наши войска еще находятся в северной части [города]. Наши войска подготовили оборонительный рубеж вне этого населенного пункта, но я могу сказать, что этого населенного пункта уже не существует", - сказал он.
По словам главкома, методика окупантов в Марьинке абсолютно такая же, какая была и в Бахмуте — уничтожается улица за улицей, квартал за кварталом, закапываются украинские бойцы: "Ну и после этого имеем то, что имеем".
"Поэтому опять же - это война. И то, что мы сейчас отошли на окраину Марьинки, а в некоторых местах уже оборудовали позиции за Марьинкой, - ну, мне известно, в этом нет ничего такого, что может вызвать какие-то там общественный резонанс. [...] Есть война, к сожалению, она такая", - объяснил Залужный.
Новость дополняется...
- 25 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому диктатору Владимиру Путину о якобы полном захвате Марьинки.
- Спикер Сил обороны Таврического направления такое заявление опроверг.
- Впрочем, оккупанты уже не впервые отчитываются о якобы захвате Марьинки.