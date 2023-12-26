Залужный о Марьинке: ВСУ есть на севере, но города больше не существует

Валерий Залужный (Фото: Офис президента)

Украинские защитники продолжают удерживать позиции на севере Марьинки Донецкой области, однако этого города больше не существует. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время пресс-конференции.

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"Наша официальная позиция та же [...] мы защищаем каждый клочок нашей земли, каждый клочок. Но когда на этом узком клочке вражеские снаряды начинают перекапывать это место вместе с камнем, с землей, с нашими бойцами... Жизнь наших бойцов... нам важнее. Поэтому Марьинка, которая держалась почти, можно так сказать, два года: сначала улица за улицей, потом дом за домом. По состоянию на сегодняшний день наши войска еще находятся в северной части [города]. Наши войска подготовили оборонительный рубеж вне этого населенного пункта, но я могу сказать, что этого населенного пункта уже не существует", - сказал он.

По словам главкома, методика окупантов в Марьинке абсолютно такая же, какая была и в Бахмуте — уничтожается улица за улицей, квартал за кварталом, закапываются украинские бойцы: "Ну и после этого имеем то, что имеем".

"Поэтому опять же - это война. И то, что мы сейчас отошли на окраину Марьинки, а в некоторых местах уже оборудовали позиции за Марьинкой, - ну, мне известно, в этом нет ничего такого, что может вызвать какие-то там общественный резонанс. [...] Есть война, к сожалению, она такая", - объяснил Залужный.

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