Тарнавский опроверг "полное взятие" Марьинки россиянами. Но накапливаются силы для штурмов
Информация о том, что россияне уже якобы полностью захватили Марьинку Донецкой области, не соответствует действительности. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
Он отметил, что на Марьинском направлении продолжается сдерживание врага в районах Новомихайловки и Красногоровки – за сутки украинские силы отбили 11 атак.
"В районе Марьинки враг накапливает силы для дальнейших штурмовых действий. Продолжает информационные вбросы и провокации о якобы полном взятии этого города. Оборона Марьинки продолжается", – заявил Тарнавский.
- 11 декабря спикер ВСУ Штупун рассказал, что оккупанты активизировались на Авдеевском и Марьинском направлениях и применяют для своих атак колонны бронетехники – и уже не только старой, но и достаточно современной.
Смотрите также: Разбомбленные дома и разбитые танки РФ: фото Авдеевки после двух месяцев ожесточенных боев