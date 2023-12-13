Тарнавский опроверг "полное взятие" Марьинки россиянами. Но накапливаются силы для штурмов

Оборона Марьинки продолжается, как и сдерживание окупантов в районах Новомихайловки и Красногоровки

Александр Тарнавский (Фото: ВСУ)

Информация о том, что россияне уже якобы полностью захватили Марьинку Донецкой области, не соответствует действительности. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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Он отметил, что на Марьинском направлении продолжается сдерживание врага в районах Новомихайловки и Красногоровки – за сутки украинские силы отбили 11 атак.

"В районе Марьинки враг накапливает силы для дальнейших штурмовых действий. Продолжает информационные вбросы и провокации о якобы полном взятии этого города. Оборона Марьинки продолжается", – заявил Тарнавский.

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11 декабря спикер ВСУ Штупун рассказал, что оккупанты активизировались на Авдеевском и Марьинском направлениях и применяют для своих атак колонны бронетехники – и уже не только старой, но и достаточно современной.

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