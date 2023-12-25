Мар'їнка Донецької області, де тривають бойові дії, хоча міністр оборони РФ Сергій Шойгу вже урочисто доповів російському диктатору Володимиру Путіну про нібито повне взяття окупантами міста, зараз вщент зруйнована і перетворилася на суцільні руїни. Відповідне відео показали російські пропагандистські воєнні пабліки.

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На відео – жодної вцілілої будівлі і жодної людини.

У вечірньому зведенні Генштаб повідомив, що на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки. Там противник за підтримки авіації здійснив три безуспішні атаки на позиції ЗСУ.

Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів на цьому напрямку сьогодні опинились Мар'їнка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка.

Окупанти вже не вперше "захоплюють" Мар’їнку. Декілька тижнів тому пропагандисти РФ теж заявляли про нібито взяття населеного пункту – тоді генерал Тарнавський спростував чергові інформаційні вкиди росіян.

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