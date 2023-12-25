Як зараз виглядає Мар'їнка, про захоплення якої набрехав Шойгу – відео з міста
Мар'їнка Донецької області, де тривають бойові дії, хоча міністр оборони РФ Сергій Шойгу вже урочисто доповів російському диктатору Володимиру Путіну про нібито повне взяття окупантами міста, зараз вщент зруйнована і перетворилася на суцільні руїни. Відповідне відео показали російські пропагандистські воєнні пабліки.
На відео – жодної вцілілої будівлі і жодної людини.
У вечірньому зведенні Генштаб повідомив, що на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки. Там противник за підтримки авіації здійснив три безуспішні атаки на позиції ЗСУ.
Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів на цьому напрямку сьогодні опинились Мар'їнка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка.
- Окупанти вже не вперше "захоплюють" Мар’їнку. Декілька тижнів тому пропагандисти РФ теж заявляли про нібито взяття населеного пункту – тоді генерал Тарнавський спростував чергові інформаційні вкиди росіян.
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