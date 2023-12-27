Авдеевка. Обстановка постоянно меняется, можно где-то сделать шаг назад — генерал ВСУ
Обстановка в районе Авдеевки постоянно меняется, россияне все время бросают подкрепления. Об этом сообщил командующий Сил обороны Таврического направления Александр Тарнавский в интервью BBC News Украина.
По его словам, враг уже третий месяц штурмует Авдеевку, не жалея технику и личный состав, а также постоянно наращивает усилия, бросая на подкрепление подразделения "Шторм-Z" и "Шторм-V".
Он отметил, что украинские подразделения постоянно маневрируют, так как одна воинская часть не может удержать весь участок фронта.
"Обстановка постоянно меняется – как в положительную, так и в отрицательную сторону. Если отрицательно, то мы реагируем максимально как подразделениями, частями, так и непосредственно теми средствами, которые сегодня у нас есть", — сказал Тарнавский.
Военачальник не стал прямо отвечать на вопрос, есть ли сегодня реальная угроза окружения Авдеевки.
"Усилия противника сосредоточены на двух направлениях. Наступление производится в направлении главного удара, а также на отвлекающих направлениях. Сосредоточили огромную численность личного состава. Но я скажу – теми силами и средствами можно добиться лучших успехов", — заявил генерал.
Командующий допустил, что на некоторых участках украинские воины могут отходить для сохранения жизни бойцов.
"Есть субъективные и объективные причины. Если в чистом поле остаться, есть возможность для сохранения личного состава и техники где-то сделать шаг назад или в сторону, втянуть в мешок и затем уничтожить врага. А потом выйти в прежнее положение", — подчеркнул он.
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