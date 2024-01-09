Під Авдіївкою Сили оборони знищили російську важку вогнеметну систему "Солнцепек". Відповідне відео опублікувала пресслужба Сухопутних військ.

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На записі можна побачити підбиту ТВС у засніжених полях біля Авдіївки, яка починає горіти після удару українських воїнів.

Далі система здетонувала і була повністю знищена, на відео можна помітити величезний "гриб" від вибуху.

Бійці спеціального підрозділу OMEGA заявили, що "Солнцепек" був уражений FPV-дронами.

ДОВІДКА ТОС-1А "Солнцепек" веде вогонь термобаричними боєприпасами, в залпі 24 снаряди, здатні накрити площу 200 х 200 метрів. Українські військові також мають на озброєнні кілька таких систем, затрофеєних під час боїв проти росіян. ТОС-1А "Солнцепек" веде вогонь термобаричними боєприпасами, в залпі 24 снаряди, здатні накрити площу 200 х 200 метрів. Українські військові також мають на озброєнні кілька таких систем, затрофеєних під час боїв проти росіян.

Командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський заявив про майже 30 полонених росіян за останні три дні, за добу ворог завдав п'яти ракетних ударів, було 37 штурмів та 452 обстріли.

Він зазначив, що українські воїни тримають оборону та проводять активні дії на визначених ділянках. Армія РФ втратила 375 осіб та 21 одиницю техніки.

Фронт у районі Авдіївки (Мапа: Military Land)

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