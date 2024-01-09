Под Авдеевкой Силы обороны уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Сухопутных войск.

На записи можно увидеть подбитую ТОС в заснеженных полях около Авдеевки, которая начинает гореть после удара украинских воинов.

Далее система сдетонировала и была полностью уничтожена, на видео можно заметить огромный "гриб" от взрыва.

Бойцы специального подразделения OMEGA заявили, что "Солнцепек" был поражен FPV-дронами.

СПРАВКА
ТОС-1А "Солнцепек" ведет огонь термобарическими боеприпасами, в залпе 24 снаряда, способных накрыть площадь 200 х 200 метров. Украинские военные тоже имеют на вооружении несколько таких систем, затрофеенных во время боев против россиян.

Командующий Силами обороны Таврийского направления Александр Тарнавский заявил о почти 30 пленных россиянах за последние три дня, за сутки враг нанес пять ракетных ударов, было 37 штурмов и 452 обстрела. 

Он отметил, что украинские воины держат оборону и проводят активные действия на определенных участках. Армия РФ потеряла 375 человек и 21 единицу техники. 

Фронт в районе Авдеевки (Карта: Military Land)
Фронт в районе Авдеевки (Карта: Military Land)

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