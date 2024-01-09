Авдеевка. ВСУ уничтожили очередной "Солнцепек" россиян: видео детонации и огромный "гриб"
Под Авдеевкой Силы обороны уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Сухопутных войск.
На записи можно увидеть подбитую ТОС в заснеженных полях около Авдеевки, которая начинает гореть после удара украинских воинов.
Далее система сдетонировала и была полностью уничтожена, на видео можно заметить огромный "гриб" от взрыва.
Бойцы специального подразделения OMEGA заявили, что "Солнцепек" был поражен FPV-дронами.
Командующий Силами обороны Таврийского направления Александр Тарнавский заявил о почти 30 пленных россиянах за последние три дня, за сутки враг нанес пять ракетных ударов, было 37 штурмов и 452 обстрела.
Он отметил, что украинские воины держат оборону и проводят активные действия на определенных участках. Армия РФ потеряла 375 человек и 21 единицу техники.
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