Под Авдеевкой Силы обороны уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Сухопутных войск.

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На записи можно увидеть подбитую ТОС в заснеженных полях около Авдеевки, которая начинает гореть после удара украинских воинов.

Далее система сдетонировала и была полностью уничтожена, на видео можно заметить огромный "гриб" от взрыва.

Бойцы специального подразделения OMEGA заявили, что "Солнцепек" был поражен FPV-дронами.