Сили оборони знищили гелікоптер окупантів Ка-52 "Алігатор" у районі Авдіївки

Гелікоптер Ка-52 (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

7 лютого українські захисники знищили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" на Авдіївському напрямку. Про це повідомив командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський.

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Бойову роботу виконали бійці одного з механізованих підрозділів Сил оборони, гелікоптер з екіпажем був уражений із переносного зенітно-ракетного комплексу та "удобрив ґрунт на Авдіївському напрямку", написав командувач.

За словами Тарнавського, зараз основні наступальні зусилля на півдні окупанти зосереджують на Новопавлівському, Авдіївському та Оріхівському напрямках.

ДОВІДКА. Ка-52 "Алігатор" – російський гелікоптер нового покоління, що експлуатується з 2011 року. Має гармату з лазерним наведенням, протитанковий ракетний комплекс та інше озброєння. Вартість одного гелікоптера – близько $16 млн. Російська пропаганда називала його "летючим танком".

Ка-52 періодично знищувалися українськими захисниками впродовж літа 2023 року. Зокрема, 17 серпня Сили оборони знищили два таких гелікоптери.

17 жовтня відбулася спецоперація ССО, унаслідок якої було завдано ударів з ATACMS по аеродромах у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську і знищено принаймні дев'ять гелікоптерів, частину протиповітряної оборони, арсенал і "десятки" росіян.

1 листопада за супутниковими знімками стало відомо, що окупанти перекинули свої гелікоптери Ка-52 і Мі-8 з окупованого українського Бердянська в російський Таганрог через удар 17 жовтня. Уже 9 листопада у ЗСУ повідомили, що в районі Авдіївки та Мар'їнки росіяни посилили активність армійської та штурмової авіації - переважно застосовували гелікоптери Ка-52 та Мі-8, а також штурмовики Су-25.

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