Оператори Сил спеціальних операцій вполювали склад окупантів на Бахмутському напрямку з ракетами "Вихрь" до гелікоптерів, його знищила артилерія. Відео публікує відомство.
На складі зберігалися керовані ракети 9М127 "Вихрь", які окупанти запускають із гвинтокрилів Ка-50 та Ка-52, пишуть ССО.
Максимальна ефективна дальність цих ракет – 10 км.
Під час ведення аеророзвідки оператори ССО виявили скупчення техніки та боєприпасів ворога.
Координати передали до артилеристів, ті нанесли ураження по визначених цілях, підсумували у відомстві.
На початку відео видно будівлі та вантажівки окупантів, під час візуального спостереження встановлено, що там зберігались ракети "Вихрь".
Згодом по окупантах відбувся приліт, видно вибухи, полум'я та стовпи диму.
- Речник Повітряних сил повідомив, що на фронті російська авіація має багато модифікацій керованих точних ракет, зокрема, "Вихрь". На його думку, Україна має робити ставку на високоточне озброєння в авіації.
- 2 липня бійці 36 бригади знищили гелікоптер Ка-52 за допомогою американського переносного протитанкового ракетного комплексу Javelin.
- Згодом у ЗСУ поділились деталями знищення: Ка-52 "Алігатор" йшов на максимально низькій висоті, ховаючись від систем протиповітряної оборони.
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