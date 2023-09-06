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ЗСУ знищили склад із ракетами "Вихрь" для вертольотів Ка-52 – відео видео

Этот материал также доступен на русском
06.09.2023, 18:21
Скриншот із відео
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Оператори Сил спеціальних операцій вполювали склад окупантів на Бахмутському напрямку з ракетами "Вихрь" до гелікоптерів, його знищила артилерія. Відео публікує відомство.

На складі зберігалися керовані ракети 9М127 "Вихрь", які окупанти запускають із гвинтокрилів Ка-50 та Ка-52, пишуть ССО.

Максимальна ефективна дальність цих ракет – 10 км.

Під час ведення аеророзвідки оператори ССО виявили скупчення техніки та боєприпасів ворога.

Координати передали до артилеристів, ті нанесли ураження по визначених цілях, підсумували у відомстві.

На початку відео видно будівлі та вантажівки окупантів, під час візуального спостереження встановлено, що там зберігались ракети "Вихрь".

Згодом по окупантах відбувся приліт, видно вибухи, полум'я та стовпи диму.

Читайте також: Росіяни пишуть, що в Азовське море впав вертоліт Ка-52. Нібито через "складні метеоумови"

Артем Джеріпа
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війнаартилеріяссока-52бахмутвихрь
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