Оператори Сил спеціальних операцій вполювали склад окупантів на Бахмутському напрямку з ракетами "Вихрь" до гелікоптерів, його знищила артилерія. Відео публікує відомство.

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На складі зберігалися керовані ракети 9М127 "Вихрь", які окупанти запускають із гвинтокрилів Ка-50 та Ка-52, пишуть ССО.

Максимальна ефективна дальність цих ракет – 10 км.

Під час ведення аеророзвідки оператори ССО виявили скупчення техніки та боєприпасів ворога.

Координати передали до артилеристів, ті нанесли ураження по визначених цілях, підсумували у відомстві.

На початку відео видно будівлі та вантажівки окупантів, під час візуального спостереження встановлено, що там зберігались ракети "Вихрь".

Згодом по окупантах відбувся приліт, видно вибухи, полум'я та стовпи диму.

Речник Повітряних сил повідомив, що на фронті російська авіація має багато модифікацій керованих точних ракет, зокрема, "Вихрь". На його думку, Україна має робити ставку на високоточне озброєння в авіації.

2 липня бійці 36 бригади знищили гелікоптер Ка-52 за допомогою американського переносного протитанкового ракетного комплексу Javelin.

Згодом у ЗСУ поділились деталями знищення: Ка-52 "Алігатор" йшов на максимально низькій висоті, ховаючись від систем протиповітряної оборони.

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