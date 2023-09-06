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ВСУ уничтожили склад с ракетами "Вихрь" для вертолетов Ка-52 – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2023, 18:21
Скриншот с видео
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Операторы Сил специальных операций подстрелили склад оккупантов на Бахмутском направлении с ракетами "Вихрь" к вертолетам, его уничтожила артиллерия. Видео публикует ведомство.

На складе хранились управляемые ракеты 9М127 "Вихрь", которые оккупанты запускают с вертолетов Ка-50 и Ка-52, пишут ССО.

Максимальная эффективная дальность этих ракет – 10 км.

В ходе ведения аэроразведки операторы ССО обнаружили скопление техники и боеприпасов врага.

Координаты передали артиллеристам, те нанесли поражение по определенным целям, подытожили в ведомстве.

В начале видео видны здания и грузовики оккупантов, во время визуального наблюдения установлено, что там хранились ракеты "Вихрь".

Впоследствии по оккупантам произошел прилет, видны взрывы, пламя и столбы дыма.

Читайте также: Россияне пишут, что в Азовское море упал вертолет Ка-52. Якобы из-за "сложных метеоусловий"

Артём Джерипа
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войнаартиллериябахмутссовихрька-52
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