Операторы Сил специальных операций подстрелили склад оккупантов на Бахмутском направлении с ракетами "Вихрь" к вертолетам, его уничтожила артиллерия. Видео публикует ведомство.

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На складе хранились управляемые ракеты 9М127 "Вихрь", которые оккупанты запускают с вертолетов Ка-50 и Ка-52, пишут ССО.

Максимальная эффективная дальность этих ракет – 10 км.

В ходе ведения аэроразведки операторы ССО обнаружили скопление техники и боеприпасов врага.

Координаты передали артиллеристам, те нанесли поражение по определенным целям, подытожили в ведомстве.

В начале видео видны здания и грузовики оккупантов, во время визуального наблюдения установлено, что там хранились ракеты "Вихрь".

Впоследствии по оккупантам произошел прилет, видны взрывы, пламя и столбы дыма.

Спикер Воздушных сил сообщил, что на фронте российская авиация имеет много модификаций управляемых точных ракет, в частности, "Вихрь". По его мнению, Украина должна делать ставку на высокоточные вооружения в авиации.

2 июля бойцы 36-й бригады уничтожили вертолет Ка-52 с помощью американского переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin.

Впоследствии в ВСУ поделились деталями уничтожения: Ка-52 "Аллигатор" шел на максимально низкой высоте, скрываясь от систем противовоздушной обороны.

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