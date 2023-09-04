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Россияне пишут, что в Азовское море рухнул вертолет Ка-52. Якобы "сложные метеоусловия"

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2023, 15:36
Россияне пишут, что в Азовское море рухнул вертолет Ка-52. Якобы
Вертолет Ка-52 (Фото: ресурс оккупантов)

Российские пропагандисты пишут, что в Азовском море потерпел крушение ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Об этом сообщили пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.

Оккупанты заявляют, что вертолет упал в Азовское море еще утром 1 сентября — это произошло в 1,5 км от береговой линии.
Причиной якобы стали "сложные метеоусловия" и сильный туман. 
Также россияне пишут, что двух пилотов удалось спасти. 
Подтвердить точно данную информацию сейчас невозможно, украинское командование комментариев пока не давало. 
СПРАВКА. Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируемый с 2011 года. Оснащен пушкой с лазерной наводкой, противотанковым ракетным комплексом и другим вооружением. Стоимость одного вертолета – около $16 млн. Российская пропаганда называла его "летающим танком".

Читайте также: ВСУ об авиации РФ против наступления на юге: Активно бьют Су-35 и Ка-52. У нас хорошая ПВО

Дмитрий Гриниченко
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