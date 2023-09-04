Россияне пишут, что в Азовское море рухнул вертолет Ка-52. Якобы "сложные метеоусловия"
04.09.2023, 15:36
Вертолет Ка-52 (Фото: ресурс оккупантов)
Российские пропагандисты пишут, что в Азовском море потерпел крушение ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Об этом сообщили пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.
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Оккупанты заявляют, что вертолет упал в Азовское море еще утром 1 сентября — это произошло в 1,5 км от береговой линии.
Причиной якобы стали "сложные метеоусловия" и сильный туман.
Также россияне пишут, что двух пилотов удалось спасти.
Подтвердить точно данную информацию сейчас невозможно, украинское командование комментариев пока не давало.
СПРАВКА. Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируемый с 2011 года. Оснащен пушкой с лазерной наводкой, противотанковым ракетным комплексом и другим вооружением. Стоимость одного вертолета – около $16 млн. Российская пропаганда называла его "летающим танком".
- 2 июля бойцы 36-й бригады уничтожили вертолет Ка-52 с помощью американского переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin.
- Впоследствии в ВСУ поделились деталями уничтожения: Ка-52 "Аллигатор" шел на максимально низкой высоте, скрываясь от систем противовоздушной обороны.
- ВСУ: У России много точных ракет, Ка-52 запускают "Вихри" на фронте. Противоядие — F-16.
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