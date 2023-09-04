Россияне пишут, что в Азовское море рухнул вертолет Ка-52. Якобы "сложные метеоусловия"

Российские пропагандисты пишут, что в Азовском море потерпел крушение ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Об этом сообщили пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.

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Оккупанты заявляют, что вертолет упал в Азовское море еще утром 1 сентября — это произошло в 1,5 км от береговой линии.

Причиной якобы стали "сложные метеоусловия" и сильный туман.

Также россияне пишут, что двух пилотов удалось спасти.

Подтвердить точно данную информацию сейчас невозможно, украинское командование комментариев пока не давало.

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