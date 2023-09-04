Росіяни пишуть, що в Азовське море впав вертоліт Ка-52. Нібито через "складні метеоумови"

Російські пропагандисти пишуть, що в Азовському морі розбився ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор". Про це повідомили пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю.

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Окупанти заявляють, що гелікоптер впав в Азовське море ще вранці 1 вересня — це сталося за 1,5 км від берегової лінії.

Причиною нібито стали "складні метеоумови" та сильний туман.

Також росіяни пишуть, що двох пілотів вдалося врятувати.

Підтвердити цю інформацію зараз неможливо, українське командування коментарів поки не давало.

ДОВІДКА. Ка-52 "Алігатор" – російський гелікоптер нового покоління, що експлуатується з 2011 року. Має гармату з лазерним наведенням, протитанковий ракетний комплекс та інше озброєння. Вартість одного гелікоптера – близько $16 млн. Російська пропаганда називала його "летючим танком".

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