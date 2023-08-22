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ЗСУ: Росія має багато точних ракет, Ка-52 запускають "Вихри" на фронті. Протиотрута — F-16

Этот материал также доступен на русском
22.08.2023, 11:24
ЗСУ: Росія має багато точних ракет, Ка-52 запускають
Гелікоптер Ка-52 (Фото: EPA)

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Україна має робити ставку на високоточне озброєння в авіації. Про це він повідомив у ефірі національного телемарафону.

За його словами, на фронті російська авіація має багато модифікацій керованих точних ракет.

"Наприклад, ракета "Вихрь" на вертольотах Ка-52, яка летить на 10 км. Ставка на таку зброю має бути й у нас", — сказав Ігнат.

Він навів приклад реактивних систем залпового вогню і нагадав про те, що американський високоточний HIMARS серйозно відрізняється від радянського "Града", який б'є "по площах".

"В авіації те ж саме — потрібно робити ставку на технології", — резюмував спікер ПС.

Ігнат підкреслив, що саме винищувачі F-16 зможуть ефективно протидіяти авіації РФ і дадуть Силам оборони перевагу в повітрі.
  • 19 серпня президент Зеленський відвідав Швецію – обговорювалась співпраця в оборонній галузі.
  • Вчора Зеленський був із візитом у Нідерландах та Данії. Обидві країни зобов'язалися передати Україні винищувачі F-16 (42 літаки нададуть Нідерланди, 19 – Данія).
  • Україна повинна використовувати F-16 тільки на своїй території – не по території Росії. Такі умови озвучив міністр оборони Данії.

Читайте також: ЗСУ потрібно 128 винищувачів, щоб розосередити, реагувати та завдавати ударів – Ігнат

Дмитро Гриниченко
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війнавійськова допомогаавіаціяка-52Юрій ІгнатF-16
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