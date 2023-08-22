ЗСУ: Росія має багато точних ракет, Ка-52 запускають "Вихри" на фронті. Протиотрута — F-16
22.08.2023, 11:24
Гелікоптер Ка-52 (Фото: EPA)
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Україна має робити ставку на високоточне озброєння в авіації. Про це він повідомив у ефірі національного телемарафону.
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За його словами, на фронті російська авіація має багато модифікацій керованих точних ракет.
"Наприклад, ракета "Вихрь" на вертольотах Ка-52, яка летить на 10 км. Ставка на таку зброю має бути й у нас", — сказав Ігнат.
Він навів приклад реактивних систем залпового вогню і нагадав про те, що американський високоточний HIMARS серйозно відрізняється від радянського "Града", який б'є "по площах".
"В авіації те ж саме — потрібно робити ставку на технології", — резюмував спікер ПС.
Ігнат підкреслив, що саме винищувачі F-16 зможуть ефективно протидіяти авіації РФ і дадуть Силам оборони перевагу в повітрі.
"Наприклад, ракета "Вихрь" на вертольотах Ка-52, яка летить на 10 км. Ставка на таку зброю має бути й у нас", — сказав Ігнат.
Він навів приклад реактивних систем залпового вогню і нагадав про те, що американський високоточний HIMARS серйозно відрізняється від радянського "Града", який б'є "по площах".
"В авіації те ж саме — потрібно робити ставку на технології", — резюмував спікер ПС.
Ігнат підкреслив, що саме винищувачі F-16 зможуть ефективно протидіяти авіації РФ і дадуть Силам оборони перевагу в повітрі.
- 19 серпня президент Зеленський відвідав Швецію – обговорювалась співпраця в оборонній галузі.
- Вчора Зеленський був із візитом у Нідерландах та Данії. Обидві країни зобов'язалися передати Україні винищувачі F-16 (42 літаки нададуть Нідерланди, 19 – Данія).
- Україна повинна використовувати F-16 тільки на своїй території – не по території Росії. Такі умови озвучив міністр оборони Данії.
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