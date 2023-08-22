ЗСУ: Росія має багато точних ракет, Ка-52 запускають "Вихри" на фронті. Протиотрута — F-16

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Україна має робити ставку на високоточне озброєння в авіації. Про це він повідомив у ефірі національного телемарафону.

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За його словами, на фронті російська авіація має багато модифікацій керованих точних ракет.



"Наприклад, ракета "Вихрь" на вертольотах Ка-52, яка летить на 10 км. Ставка на таку зброю має бути й у нас", — сказав Ігнат.



Він навів приклад реактивних систем залпового вогню і нагадав про те, що американський високоточний HIMARS серйозно відрізняється від радянського "Града", який б'є "по площах".



"В авіації те ж саме — потрібно робити ставку на технології", — резюмував спікер ПС.



Ігнат підкреслив, що саме винищувачі F-16 зможуть ефективно протидіяти авіації РФ і дадуть Силам оборони перевагу в повітрі.

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