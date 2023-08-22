ВСУ: У России много точных ракет, Ка-52 запускают "Вихри" на фронте. Противоядие — F-16
22.08.2023, 11:24
Вертолет Ка-52 (Фото: EPA)
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Украина должна делать ставку на высокоточное вооружение в авиации. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
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По его словам, на фронте российская авиация имеет много модификаций управляемых точных ракет.
"Например, ракета "Вихрь" на вертолетах Ка-52, которая летит на 10 км. Ставка на такое оружие должны быть у нас", — сказал Игнат.
Он привел в пример реактивные системы залпового огня и напомнил о том, что американский высокоточный HIMARS серьезно отличается от советского "Града", который бьет "по площадям".
"В авиации то же самое — нужно делать ставку на технологии", — резюмировал спикер ВС.
Игнат подчеркнул, что именно истребители F-16 смогут эффективно противодействовать авиации РФ и дадут Силам обороны превосходство в воздухе.
- 19 августа президент Зеленский посетил Швецию – обсуждалось сотрудничество в оборонной отрасли.
- Вчера Зеленский был с визитом в Нидерландах и Дании. Обе страны обязались передать Украине истребители F-16 (42 самолета предоставят Нидерланды, 19 – Дания).
- Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не по территории России. Такие условия озвучил министр обороны Дании.
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