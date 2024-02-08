Силы обороны уничтожили вертолет оккупантов Ка-52 "Аллигатор" в районе Авдеевки

Вертолет Ка-52 (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

7 февраля украинские защитники уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" на Авдеевском направлении. Об этом сообщил командующий Таврическим направлением Александр Тарнавский.

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Боевую работу проделали бойцы одного из механизированных подразделений Сил обороны, вертолет с экипажем был поражен из переносного зенитно-ракетного комплекса и "удобрил почву на Авдеевском направлении", написал командующий.

По словам Тарнавского, сейчас основные наступательные усилия на юге оккупанты сосредотачивают на Новопавловском, Авдеевском и Ореховском направлениях.

СПРАВКА. Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируемый с 2011 года. Имеет пушку с лазерной наводкой, противотанковый ракетный комплекс и другое вооружение. Стоимость одного вертолета – около $16 млн. Российская пропаганда называла его "летучим танком".

Ка-52 периодически уничтожались украинскими защитниками в течение лета 2023 года. В частности, 17 августа Силы обороны уничтожили два таких вертолета.

17 октября состоялась спецоперация ССО, в результате которой были нанесены удары с ATACMS по аэродромам во временно оккупированных Луганске и Бердянске и уничтожены по меньшей мере девять вертолетов, часть противовоздушной обороны, арсенал и "десятки" россиян.

1 ноября по спутниковым снимкам стало известно, что оккупанты перебросили свои вертолеты Ка-52 и Ми-8 из оккупированного украинского Бердянска в российский Таганрог из-за удара 17 октября. Уже 9 ноября в ВСУ сообщили, что в районе Авдеевки и Марьинки россияне усилили активность армейской и штурмовой авиации – преимущественно применяли вертолеты Ка-52 и Ми-8, а также штурмовики Су-25.

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