У районі Авдіївки воїни 47 окремої механізованої бригади хитрістю заманили в полон російського окупанта за допомогою дрона. Відповідне відео опублікувала пресслужба з'єднання.

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Військові заявляють, що побачили на полі бою російського солдата, який не орієнтувався у просторі.

Виявилося, що його мали врятувати свої через коригування дроном, але український безпілотник викликав у нього більше довіри і пішов у бік позицій Сил оборони.

Коли його полонили, то знайшли рюкзак з українським прапором.

"Олексію 47 років, 22 з них він просидів за ґратами. Мав ще відбувати термін, проте "приїхали, забрали і привезли на війну, пообіцявши очистити репутацію". На плечі у нього ікона, каже, що вірить у Бога", – йдеться у повідомленні.

Загарбник заявив, що губернатор заплатить йому 169 000 рублів, однак грошей він так і не отримав, оскільки дав картку своєму товаришу, який мав їхати до магазину, але загинув.

Ситуація у районі Авдіївки складна, але контрольована. Росіяни збільшують кількість артобстрілів та продовжують активізувати наступальні, штурмові дії з північного та південного флангів, а бої вже дійшли до міської забудови. Однак підрозділи ЗСУ продовжують стримувати противника та вживають заходів щодо зміцнення оборони.

7 лютого в районі Авдіївки було збито російський ударний вертоліт Ка-52.

Вранці 10 лютого Генштаб ЗСУ повідомляв, що росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку, Сили оборони відбили 33 штурми в районах Новобахмутівки, Авдіївки, Первомайського та Невельського.

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