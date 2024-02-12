ЗСУ: Авдіївку штурмує добре навчена російська армія, є спецпризначенці. Лінія фронту рухається

Лиховій заявив, що росіяни хочуть взяти Авдіївку в оперативне оточення, лінія фронту рухається в обидва боки

Дмитро Лиховій (Фото: Дмитро Лиховій/Facebook)

Російські окупанти продовжують штурмувати в районі Авдіївки, ситуація залишається напруженою, але контрольованою. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, зміни у лінії фронту є, але ситуація динамічна.

"Бачимо наміри ворога, він хоче оперативного оточення Авдіївки. Ми протидіємо, лінія фронту рухається в обидві сторони", – сказав Ліховий.

Він зазначив: якщо раніше росіяни застосовували тактику малих піхотних груп, то останніми днями вони стали залучати більше бронетехніки — танки та бойові машини піхоти.

"Там регулярна російська армія, дуже добре підготовлена, мотострілки, десантники, є спецпризначенці", – заявив речник ЗСУ.

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За словами генерала Тарнавського, росіяни зараз намагаються перерізати дорогу до Авдіївки.

Україна залучила свіжі сили до оборони Авдіївки та Новомихайлівки.

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