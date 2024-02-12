ЗСУ: Авдіївку штурмує добре навчена російська армія, є спецпризначенці. Лінія фронту рухається
Російські окупанти продовжують штурмувати в районі Авдіївки, ситуація залишається напруженою, але контрольованою. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону.
За його словами, зміни у лінії фронту є, але ситуація динамічна.
"Бачимо наміри ворога, він хоче оперативного оточення Авдіївки. Ми протидіємо, лінія фронту рухається в обидві сторони", – сказав Ліховий.
Він зазначив: якщо раніше росіяни застосовували тактику малих піхотних груп, то останніми днями вони стали залучати більше бронетехніки — танки та бойові машини піхоти.
"Там регулярна російська армія, дуже добре підготовлена, мотострілки, десантники, є спецпризначенці", – заявив речник ЗСУ.
- Командир 47 ОМБр: Авдіївка не буде оточена, доки ми маємо сили. "М'ясних хвиль" вже немає
- За словами генерала Тарнавського, росіяни зараз намагаються перерізати дорогу до Авдіївки.
- Україна залучила свіжі сили до оборони Авдіївки та Новомихайлівки.
Дивіться також: Під Авдіївкою 47 ОМБр хитрістю заманила росіянина в полон дроном. Це рецидивіст – відео