Авдіївка. Головний удар росіян по логістиці на північному фланзі, рубежі посилюються — ЗСУ

Генерал Тарнавський заявив, що Сили оборони дають "адекватну відповідь" росіянам у районі Авдіївки

Наслідки ударів по Авдіївці (Фото: скриншот з відео)

У районі Авдіївки російські окупанти хочуть встановити контроль над логістичними шляхами забезпечення на північному фланзі. Про це повідомив командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський.

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За його словами, українські воїни дають "адекватну відповідь" на дії росіян.

"Підсилюємо рубіж блокування, виставляємо додаткові вогневі позиції, залучаємо свіжі ефективні сили. Логістичне постачання продовжує здійснюватися", – заявив Тарнавський.

Він зазначив, що минулої доби було 17 авіаційних ударів, 57 штурмів і 599 обстрілів з артилерії.

Армія РФ втратила 361 особу та 13 одиниць техніки, а також 145 безпілотників різних типів і два склади боєприпасів.

Ситуація у районі Авдіївки складна, але контрольована. Росіяни збільшують кількість артобстрілів та продовжують активізувати наступальні, штурмові дії з північного та південного флангів, а бої вже дійшли до міської забудови. Однак підрозділи ЗСУ продовжують стримувати супротивника та вживають заходів щодо зміцнення оборони.

7 лютого в районі Авдіївки було збито російський ударний вертоліт Ка-52.

Вранці 10 лютого Генштаб ЗСУ повідомляв, що росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку, Сили оборони відбили 33 штурми в районах Новобахмутівки, Авдіївки, Первомайського та Невельського.

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