Авдеевка. Главный удар россиян по логистике на северном фланге, рубежи усиливаются — ВСУ
В районе Авдеевки российские оккупанты хотят установить контроль над логистическими путями обеспечения на северном фланге. Об этом сообщил командующий Силами обороны Таврийского направления Александр Тарнавский.
По его словам, украинские воины дают "адекватный ответ" на действия россиян.
"Усиливаем рубеж блокировки, выставляем дополнительные огневые позиции, задействуем свежие эффективные силы. Логистическая поставка продолжает осуществляться", — заявил Тарнавский.
Он отметил, что за прошлые сутки было 17 авиационных ударов, 57 штурмов и 599 обстрелов из артиллерии.
Армия РФ потеряла 361 человека и 13 единиц техники, а также 145 беспилотников разных типов и два склада боеприпасов.
- Ситуация в районе Авдеевки сложная, но контролируемая. Россияне увеличивают количество артобстрелов и продолжают активизировать наступательные, штурмовые действия с северного и южного флангов, а бои уже дошли до городской застройки. Однако подразделения ВСУ продолжают сдерживать противника и принимают меры по укреплению обороны.
- 7 февраля в районе Авдеевки был сбит российский ударный вертолет Ка-52.
- Утром 10 февраля Генштаб ВСУ сообщал, что россияне продолжают попытки окружить Авдеевку, Силы обороны отбили 33 штурма в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Первомайского и Невельского.
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