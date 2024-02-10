Авдеевка. Главный удар россиян по логистике на северном фланге, рубежи усиливаются — ВСУ

Генерал Тарнавский заявил, что Силы обороны дают "адекватный ответ" россиянам в районе Авдеевки

Последствия ударов по Авдеевке (Фото: скриншот видео)

В районе Авдеевки российские оккупанты хотят установить контроль над логистическими путями обеспечения на северном фланге. Об этом сообщил командующий Силами обороны Таврийского направления Александр Тарнавский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, украинские воины дают "адекватный ответ" на действия россиян.

"Усиливаем рубеж блокировки, выставляем дополнительные огневые позиции, задействуем свежие эффективные силы. Логистическая поставка продолжает осуществляться", — заявил Тарнавский.

Он отметил, что за прошлые сутки было 17 авиационных ударов, 57 штурмов и 599 обстрелов из артиллерии.

Армия РФ потеряла 361 человека и 13 единиц техники, а также 145 беспилотников разных типов и два склада боеприпасов.

Ситуация в районе Авдеевки сложная, но контролируемая. Россияне увеличивают количество артобстрелов и продолжают активизировать наступательные, штурмовые действия с северного и южного флангов, а бои уже дошли до городской застройки. Однако подразделения ВСУ продолжают сдерживать противника и принимают меры по укреплению обороны.

7 февраля в районе Авдеевки был сбит российский ударный вертолет Ка-52.

Утром 10 февраля Генштаб ВСУ сообщал, что россияне продолжают попытки окружить Авдеевку, Силы обороны отбили 33 штурма в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Первомайского и Невельского.

Смотрите также: Под Авдеевкой 47 ОМБр хитростью заманила россиянина в плен дроном. Это рецидивист — видео