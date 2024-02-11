"Свіжі сили вступили в бій". Україна відправила підкріплення на оборону Авдіївки

Фото: Photowar/Telegram

Україна залучила свіжі сили до оборони Авдіївки і Новомихайлівки, повідомив командувач цього напрямку генерал Олександр Тарнавський.

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У суботу, 10 лютого, він розказав, що сили оборони "посилюють рубіж блокування, виставляють додаткові вогневі позиції, задіюють свіжі ефективні сили". У неділю Тарнавський повідомив, що ці сили уже вступили в бій.

"Ми бачимо мету противника – будь-якою ціною і якнайшвидше захопити Авдіївку, Новомихайлівку та втрачені ним минулого літа території. До штурмових піхотних груп ворог дедалі частіше долучає бронегрупи. Але українські воїни стійко тримають оборону. Російського агресора активно нищать і беруть у полон, зокрема й наші свіжі сили, що вступили в бій", – йдеться у Telegram-каналі Тарнавського.

Він повторив традиційне для військових формулювання, що ситуація в операційній зоні командування угруповання військ "Таврія" залишається напруженою, але контрольованою.