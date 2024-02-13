В Авдіївці провели ротацію. Заходять підкріплення, потрібні ресурси для утримання міста — ЗСУ
В Авдіївці провели ротацію деяких підрозділів, командування заводить у місто нові підкріплення. Про це повідомив представник 110 окремої механізованої бригади Іван Сєкач у коментарі Радіо Свобода.
За його словами, 110 бригада вже не має достатніх можливостей, щоб утримати місто, але підкріплення приходять і з'єднання розраховує на нові підрозділи.
"Вперше за два роки функціонування 110 бригади деякі наші підрозділи повноцінно вивели з боїв для відпочинку й ротації. Дійсно, прийшло підкріплення. Я не говоритиму, що це за підрозділ. Але це потужна підтримка, нам трохи спокійніше стало", – сказав Сєкач.
Він зазначив, що бої в Авдіївці йдуть за місто й околиці, росіяни намагаються перерізати лінію постачання та мають переважні сили.
"У них є перевага в авіації повноцінна, тобто ми не можемо ніяк вплинути на авіанальоти, на бомбардування міста й наших позицій. Вони мають величезну кількість людей, з якими вони не рахуються, і вони експериментують постійно різними групами, використовуючи бронетехніку", — наголосив військовий.
- Командир 47 ОМБр: Авдіївка не буде оточена, доки ми маємо сили. "М'ясних хвиль" уже нема.
- За словами генерала Тарнавського, росіяни зараз намагаються перерізати дорогу до Авдіївки.
- Україна залучила свіжі сили до оборони Авдіївки та Новомихайлівки.
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