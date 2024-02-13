В Авдіївці провели ротацію. Заходять підкріплення, потрібні ресурси для утримання міста — ЗСУ

Сєкач заявив, що до Авдіївки прибуло підкріплення, яке є "потужною підтримкою"

Артилерія ЗСУ (Фото: 110 ОМБр)

В Авдіївці провели ротацію деяких підрозділів, командування заводить у місто нові підкріплення. Про це повідомив представник 110 окремої механізованої бригади Іван Сєкач у коментарі Радіо Свобода.

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За його словами, 110 бригада вже не має достатніх можливостей, щоб утримати місто, але підкріплення приходять і з'єднання розраховує на нові підрозділи.

"Вперше за два роки функціонування 110 бригади деякі наші підрозділи повноцінно вивели з боїв для відпочинку й ротації. Дійсно, прийшло підкріплення. Я не говоритиму, що це за підрозділ. Але це потужна підтримка, нам трохи спокійніше стало", – сказав Сєкач.

Він зазначив, що бої в Авдіївці йдуть за місто й околиці, росіяни намагаються перерізати лінію постачання та мають переважні сили.

"У них є перевага в авіації повноцінна, тобто ми не можемо ніяк вплинути на авіанальоти, на бомбардування міста й наших позицій. Вони мають величезну кількість людей, з якими вони не рахуються, і вони експериментують постійно різними групами, використовуючи бронетехніку", — наголосив військовий.

Командир 47 ОМБр: Авдіївка не буде оточена, доки ми маємо сили. "М'ясних хвиль" уже нема.

За словами генерала Тарнавського, росіяни зараз намагаються перерізати дорогу до Авдіївки.

Україна залучила свіжі сили до оборони Авдіївки та Новомихайлівки.

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