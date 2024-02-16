Авдіївка. 3 ОШБр: Втрати РФ – вже 4000. Місцями на шість наших атакує близько 100 росіян

РФ "стирає" об українські сили мінімум шість бригад своєї армії, одну бригаду бойовиків терористичного угруповання ДНР та спецпризначенців ГРУ і ССО

Ілюстративне фото: 3 ОШБр

З моменту передислокування до Авдіївки третя окрема штурмова бригада знищила 4000 російських окупантів. У місті є позиції, які утримують шестеро українських бійців, а штурмують – близько 100 загарбників. Про це повідомив заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін (в оригінальному дописі є нецензурна лексика).

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"П***** [окупанти] не рахуються зі своїми втратами. Ми теж з їхніми втратами не рахуємось", – написав він.

За словами Жоріна, насправді складно точно порахувати, у якій кількості росіяни гинуть в Авдіївці: лише за один накат на одну позицію учора українські захисники ліквідували приблизно 80 загарбників.

Він зазначив, що загалом 3 ОШБр вдалося знищили понад 4000 російських військових: "Таких втрат, як у боях за Авдіївку, думаю, вони ще ніде не мали". Про передислокування бригади до міста офіційно повідомили 15 лютого, проте неофіційні повідомлення у ЗМІ почали з'являтися за декілька днів до цього.

Військовий заявив, що об українські сили РФ наразі "стирає" мінімум шість бригад своєї армії, одну бригаду бойовиків терористичного угруповання ДНР, спецпризначенців ГРУ (Головного управління Генштабу Збройних сил РФ) та інших окупантів із російських сил спецоперацій.

Жорін зауважив, що в Авдіївці є деякі позиції, де тримають оборону шестеро українських воїнів, а їх штурмують – близько 100 окупантів.

Мапа: Deepstate

Раніше командувач Сил оборони Таврійського спрямування Олександр Тарнавський заявив, що українське командування ухвалило рішення відійти з укріпленого району "Зеніт" в Авдіївці.

В Авдіївці є місця, де українські підрозділи тримаються в повному оточенні, але Сили оборони мають змогу проривати його та успішно це роблять.

У 3 ОШБр заявили, що загарбники вдарили по цистернах із мазутом на Авдіївському коксохімічному заводі, показали фото та відео з місць.

Речник 3 ОШБр повідомив, що окупанти наступають у кількості, що значно переважає Сили оборони: співвідношення становить один до семи.

Голова естонської розвідки Антс Ківісельг заявив, що Росія зосередила навколо Авдіївки до 50 000 своїх військових. Співрозмовник LIGA.net у Збройних Силах України зазначив, що "десь так і є".

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