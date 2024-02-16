Буданов: Путін хоче захопити Авдіївку та Куп'янськ під свої "вибори". Нехай спробує

Кирило Буданов (Фото: скриншот з відео)

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що диктатор Володимир Путін хоче захопити Авдіївку та вийти до річки Оскол у Харківській області до "виборів" у Росії, які заплановані на березень 2024 року. Про це він повідомив у інтерв'ю виданню Liberation.

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За його словами, Путін використовуватиме вибори, щоб легітимізувати свій режим на тимчасово окупованих територіях та показати нібито підтримку мешканців.

Він зазначив, що результат "виборів" уже відомий – близько 75% голосів отримає Путін.

Розвідник заявив, що найімовірнішими цілями РФ є Куп'янськ та Авдіївка.

"Росіяни поставили собі завдання захопити Авдіївку. Зараз дату змінили, щоб приурочити до виборів. Це звичайна практика – змінювати дату, коли щось не виходить. У росіян є дві цілі: вийти до річки Оскол, що на Харківщині, і взяти Авдіївку. Нехай спробують", – сказав Буданов.

Раніше стало відомо, що в Авдіївці є місця, де українські підрозділи тримаються в повному оточенні, але Сили оборони мають змогу проривати його та успішно це роблять.

У 3 ОШБр заявили, що загарбники вдарили по цистернах із мазутом на Авдіївському коксохімічному заводі, показали фото та відео з місць.

15 лютого третя окрема штурмова бригада офіційно підтвердила, що з'єднання було терміново перекинуто до району Авдіївки для посилення українського гарнізону. За словами військових, на момент входу бригади до міста ситуація була там "надзвичайно критичною".

Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін повідомив, що в районі Авдіївки йдуть жорстокі бої, російська армія наступає з усіх боків.

Представник 3 ОШБр Олександр Бородін у коментарі LIGA.net заявив, що ситуація на Авдіївському напрямку дуже важка, окупанти наступають у кількості, що значно перевищує Сили оборони: співвідношення становить один до семи. На напрямку проти українських захисників воюють регулярна армія РФ та спецназівці.

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