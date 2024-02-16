Буданов: Путин хочет захватить Авдеевку и Купянск под свои "выборы". Пусть попробует

Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что диктатор Владимир Путин хочет захватить Авдеевку и выйти к реке Оскол в Харьковской области к "выборам" в России, которые запланированы на март 2024 года. Об этом он сообщил в интервью изданию Liberation.

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По его словам, Путин будет использовать выборы, чтобы легитимизировать свой режим на временно оккупированных территориях и показать якобы поддержку жителей.

Он отметил, что результат "выборов" уже известен — около 75% голосов получит Путин.

Разведчик заявил, что наиболее вероятными целями РФ являются Купянск и Авдеевка.

"Россияне поставили себе задачу захватить Авдеевку. Сейчас дату изменили, чтобы приурочить к выборам. Это обычная практика – изменять дату, когда что-то не получается. У россиян есть две цели: выйти к реке Оскол, что в Харьковской области, и взять Авдеевку. Пусть попробуют" — сказал Буданов.

Ранее стало известно, что в Авдеевке есть места, где украинские подразделения держатся в полном окружении, но Силы обороны имеют возможности прорывать его и успешно это делают.

В 3 ОШБр заявили, что захватчики ударили по цистернам с мазутом на Авдеевском коксохимическом заводе, показали фото и видео с мест.

15 февраля третья отдельная штурмовая бригада официально подтвердила, что соединение было срочно переброшено в район Авдеевки для усиления украинского гарнизона. По словам военных, на момент входа бригады в город ситуация была там "чрезвычайно критической".

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин сообщил, что в районе Авдеевки идут жестокие бои, российская армия наступает со всех сторон.

Представитель 3 ОШБр Александр Бородин в комментарии LIGA.net заявил, что ситуация на Авдеевском направлении очень тяжелая, оккупанты наступают в количестве, значительно превосходящем Силы обороны: соотношение составляет один к семи. На направлении против украинских защитников воюют регулярная армия РФ и спецназовцы.

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