Союзники кажуть, що Росія зосередила 50 000 вояк навколо Авдіївки. У ЗСУ підтверджують

Антс Ківісельг визнає, що українським військовим в Авдіївці зараз неабияк важко

Авдіївка (Фото: Андрій Єрмак/Telegram)

Голова естонської розвідки Антс Ківісельг заявив, що Росія зосередила навколо Авдіївки до 50 000 своїх військових. Співрозмовник LIGA.net у Збройних Силах України зазначив, що "десь так і є".

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"Навколо міста Росія зосередила майже 50 000 військових. Це демонструє пропагандистське значення цього невеликого населеного пункту для збройних сил і політичного керівництва Російської Федерації", – сказав Ківісельг.

Хоча РФ почала бомбити Авдіївку авіаційними касетними снарядами й російські сили досягли успіху на півночі від міста, вона ще не оточена, додав він.

Водночас розвідник визнав, що українським силам стає все важче утримувати позиції в місті.

Раніше командувач Сил оборони Таврійського спрямування Олександр Тарнавський заявив, що українське командування ухвалило рішення відійти з укріпленого району "Зеніт" в Авдіївці.

В Авдіївці є місця, де українські підрозділи тримаються в повному оточенні, але Сили оборони мають змогу проривати його та успішно це роблять.

У 3 ОШБр заявили, що загарбники вдарили по цистернах із мазутом на Авдіївському коксохімічному заводі, показали фото та відео з місць.

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