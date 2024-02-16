Союзники говорят, что вокруг Авдеевки сосредоточены 50 000 оккупантов. В ВСУ подтверждают

Антс Кивисельг признает, что украинским военным в Авдеевке сейчас очень тяжело

Авдеевка (Фото: Андрей Ермак/Telegram)

Глава эстонской разведки Антс Кивисельг заявил, что Россия сосредоточила вокруг Авдеевки до 50 000 своих военных. Собеседник LIGA.net в Вооруженных Силах Украины отметил, что "где-то так и есть".

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"Вокруг города Россия сосредоточила почти 50 000 военных. Это демонстрирует пропагандистское значение этого небольшого населенного пункта для вооруженных сил и политического руководства Российской Федерации", – сказал Кивисельг.

Хоть РФ и начала бомбить Авдеевку авиационными кассетными снарядами и российские силы добились успеха к северу от города, она еще не оцеплена, добавил он.

В то же время, разведчик признал, что украинским силам становится все труднее удерживать позиции в городе.

Ранее командующий Силами обороны Таврийского направления Александр Тарнавский заявил, что украинское командование приняло решение отойти из укрепленного района "Зенит" в Авдеевке.

В Авдеевке есть места, где украинские подразделения держатся в полном окружении, но Силы обороны могут прорывать его и успешно это делают.

В 3 ОШБр заявили, что захватчики ударили по цистернам с мазутом на Авдеевском коксохимическом заводе, показали фото и видео с мест.

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