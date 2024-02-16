Авдеевка. 3 ОШБр: Потери РФ – уже 4000. Местами на шесть наших атакует около 100 россиян

РФ "стирает" об украинские силы минимум шесть бригад своей армии, одну бригаду боевиков террористической группировки ДНР и спецназовцев ГРУ и ССО

Иллюстративное фото: 3 ОШБр

С момента передислокации в Авдеевку третья отдельная штурмовая бригада уничтожила 4000 российских оккупантов. В городе есть позиции, которые удерживают шесть украинских бойцов, а штурмуют около 100 захватчиков. Об этом сообщил заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин (в оригинальном сообщении есть нецензурная лексика).

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"П***** [оккупанты] не считаются со своими потерями. Мы тоже с их потерями не считаемся", – написал он.

По словам Жорина, действительно сложно точно посчитать, в каком количестве россияне погибают в Авдеевке: только за один накат на одну позицию вчера украинские защитники ликвидировали примерно 80 захватчиков.

Он отметил, что всего 3 ОШБр удалось уничтожить более 4000 российских военных: "Таких потерь, как в боях за Авдеевку, думаю, у них еще нигде не было". О передислокации бригады в город официально сообщили 15 февраля, однако неофициальные сообщения в СМИ начали появляться за несколько дней до этого.

Военный заявил, что об украинские силы РФ "стирает" минимум шесть бригад своей армии, одну бригаду боевиков террористической группировки ДНР, спецназовцев ГРУ (Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ) и других оккупантов из российских сил спецопераций.

Жорин отметил, что в Авдеевке есть некоторые позиции, где держат оборону шесть украинских воинов, а их штурмуют – около 100 оккупантов.

Карта: Deepstate

Ранее командующий Силами обороны Таврийского направления Александр Тарнавский заявил, что украинское командование приняло решение отойти из укрепленного района "Зенит" в Авдеевке.

В Авдеевке есть места, где украинские подразделения держатся в полном окружении, но Силы обороны могут прорывать его и успешно это делают.

В 3 ОШБр заявили, что захватчики ударили по цистернам с мазутом на Авдеевском коксохимическом заводе, показали фото и видео с мест.

Спикер 3 ОШБр сообщил, что оккупанты наступают в количестве, значительно превосходящем Силы обороны: соотношение составляет один к семи.

Глава эстонской разведки Антс Кивисельг заявил, что Россия сосредоточила вокруг Авдеевки до 50 000 своих военных. Собеседник LIGA.net в Вооруженных Силах Украины отметил, что "где-то так и есть".

Читайте также: Буданов: Путин хочет захватить Авдеевку и Купянск под свои "выборы". Пусть попробует