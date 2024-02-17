ГУР: Спецназовцы неделю обороняли последнюю дорогу из Авдеевки и обеспечили выход – фото

Фoтo - ГУP

Главное управление разведки Минобороны сообщило, что его спецназовцы во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны обеспечивали эвакуационный коридор для вывода украинских войск из Авдеевки.

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В разведке отметили, что спецназовцы ГУР в течение недели обороняли последнюю дорогу из Авдеевки, нанося колоссальные потери постоянно наступающим штурмовым подразделениям россиян.

В рамках приказа о скоординированном выходе основных сил спецназовцы ГУР совместно с воинами ССО, спецподразделения "Дозор" ГПСУ, 3-й отдельной штурмовой бригады, 225-го отдельного штурмового батальона, 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ обеспечивали эвакуационный коридор.

В ГУР отметили, что во время оборонной операции на Авдеевском направлении разведчики использовали в частности изображенные на фото боевые броневики украинского производства "Сикач" и "Характерник", которые "чудесно зарекомендовали себя в боевых условиях".

"Сейчас спецназовцы удерживают оборону на заранее подготовленных позициях для предотвращения дальнейшего продвижения врага", – сказано в сообщении.

Фото – ГУР

Фото – ГУР

Фото – ГУР

Фото – ГУР

Фото – ГУР

Фото – ГУР

Фото – ГУР

17 февраля Сырский объявил, что в целях сохранения жизней украинских военных было принято решение о выводе подразделений Сил обороны из Авдеевки. Зеленский назвал это решение правильным.

Командующий ОСУВ "Таврия" Тарнавский отметил, что вывод украинских подразделений из Авдеевки происходил с учетом разных сценариев, однако часть военных попала в плен к российским оккупантам.

Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что по состоянию на 13:00 17 февраля операция по выводу войск из города еще продолжалась. По его словам, бригаде удалось сохранить большинство своего личного состава.

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