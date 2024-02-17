Умєров заявив, що уроки щодо Авдіївки винесено. Окреслив їх у трьох пунктах

Глава Міноборони пообіцяв, що місто повернеться під контроль України

Рустем Умєров (Фото: LIGA.net)

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що "уроки щодо Авдіївки були винесені". У дописі на сторінці у Facebook він окреслив нагальні оборонні потреби України.

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Серед винесених уроків, як зазначив глава Міноборони, такі:

→ Україна потребує сучасних систем протиповітряної оборони, щоб Росія не могла застосовувати КАБи;

→ потрібні засоби далекого ураження для нищення ворожих складів;

→ потрібно більше артилерійських снарядів.



"Працюємо над цим постійно. Фортифікації – будуємо й посилюємо. Рішення берегти людей – правильне. Авдіївку – повернемо", – додав міністр.

17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів Сил оборони з Авдіївки. Президент Зеленський назвав це рішення правильним.

Раніше командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський зазначав, що виведення українських підрозділів з Авдіївки відбувалося з урахуванням різних сценаріїв, проте частина військових потрапила у полон до російських окупантів.

Заступник командира 3 ОШБр заявив, що станом на 13:00 17 лютого операція з виведення військ з міста ще триває. За його словами, Третій штурмовій вдалося зберегти більшість свого особового складу.

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