Умеров заявил, что уроки касательно Авдеевки извлечены. Обозначил их в трех пунктах
Министр обороны Рустем Умеров заявил, что "уроки по Авдеевке были извлечены". В сообщении на странице Facebook он очертил неотложные оборонные нужды Украины.
Среди извлеченных уроков, как отметил глава Минобороны, следующие:
→ Украина нуждается в современных системах противовоздушной обороны, чтобы Россия не могла применять КАБ;
→ нужны средства дальнего поражения для уничтожения вражеских складов;
→ нужно больше артиллерийских снарядов.
"Работаем над этим постоянно. Фортификации – строим и усиливаем. Решение беречь людей – правильное. Авдеевку – вернем", – добавил министр.
17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений Сил обороны из Авдеевки. Президент Зеленский назвал это решение правильным.
- Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский отмечал, что вывод украинских подразделений из Авдеевки происходил с учетом различных сценариев, однако часть военных попала в плен к российским оккупантам.
- Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что по состоянию на 13:00 17 февраля операция по выводу войск из города еще продолжается. По его словам, Третьей штурмовой удалось сохранить большинство своего личного состава.
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