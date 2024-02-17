Зеленський: Я готовий поїхати з Трампом на фронт, щоб він побачив реальність війни

Президент запрошував Трампа до України ще у листопаді 2023 року, однак той відмовився

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Президент Володимир Зеленський заявив у Мюнхені, що разом із 45-м президентом США Дональдом Трампом готовий поїхати на фронт. Таким чином глава держави хоче показати колишньому американському лідеру реальність війни, яку той збирається зупинити за "24 години".

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Зеленський нагадав, що у листопаді 2023 року запросив Трампа в Україну. Експрезидент США відмовився, пославшись на "конфлікт інтересів" із чинною адміністрацією Джо Байдена.

"І якщо пан Трамп приїде, я готовий з ним поїхати на фронт. Я гадаю, якщо в нас буде розмова про те, як закінчити війну, ми повинні продемонструвати тим хто ухвалює рішення, що ж значить ця війна. Не те, що про це пишуть в Instagram, а справжня війна", – сказав український президент.

Після перемоги на перших президентських кокусах в Айові 16 січня Трамп згадав про Україну. Він вкотре наголосив, що "дуже швидко" зупинить війну у разі, якщо зможе очолити Сполучені Штати, оскільки "чудово знає" російського диктатора Путіна та Зеленського.

У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, аби уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО.

Також він говорив, що адміністрація президента Байдена "майже змусила" Путіна розпочати велику війну проти України.

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