Зеленский: Я готов поехать с Трампом на фронт, чтобы он увидел реальность войны

Президент приглашал Трампа в Украину еще в ноябре 2023 года, однако тот отказался

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Президент Владимир Зеленский заявил в Мюнхене, что вместе с 45-м президентом США Дональдом Трампом готов уехать на фронт. Таким образом, глава государства хочет показать бывшему американскому лидеру реальность войны, которую тот собирается остановить за "24 часа".

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Зеленский напомнил, что в ноябре 2023 пригласил Трампа в Украину. Экс-президент США отказался, сославшись на "конфликт интересов" с действующей администрацией Джо Байдена.

"И если господин Трамп приедет, я готов с ним уехать на фронт. Я думаю, если у нас будет разговор о том, как закончить войну, мы должны продемонстрировать тем, кто принимает решение, что значит эта война. Не то, что об этом пишут в Instagram, а настоящая война", – сказал украинский президент.

После победы на первых президентских кокусах в Айове 16 января Трамп упомянул об Украине. Он в очередной раз подчеркнул, что "очень быстро" остановит войну в случае, если сможет возглавить Соединенные Штаты, поскольку "прекрасно знает" российского диктатора Путина и Зеленского.

В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина во избежание полномасштабного вторжения России "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.

Также он говорил, что администрация президента Байдена "почти заставила" Путина начать великую войну против Украины.

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