Трамп каже дуже небезпечні речі, коли обіцяє "закінчити війну за 24 години" — Зеленський

Зеленський запросив Трампа приїхати до Києва після чергових коментарів останнього про "закінчення війни за 24 години"

Володимир Зеленський (Фото: EPA/RADEK PIETRUSZKA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що його турбують висловлювання 45-го президента США Дональда Трампа, який обіцяє "закінчити за 24 години" війну РФ проти України. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу Channel 4 News.

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За його словами, Трампу слід приїхати до України, якщо він здатний "зупинити війну за добу".

Він назвав "дуже небезпечними" подібні висловлювання 45-го глави Білого дому.

Зеленський заявив, що Трамп говорить про намір ухвалювати рішення самостійно, без України.

"Це каже, що якщо його ідея, яку ніхто не чув, не працюватиме для нас, нашого народу, то він зробить усе, щоб все одно досягти своєї ідеї. І ось це мене трохи турбує", – сказав глава держави.

У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, щоб уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО.

Також він говорив, що адміністрація президента Байдена "майже змусила" диктатора Путіна розпочати велику війну проти України.

Байден, пояснюючи своє висування на другий термін, заявив, що у США є "величезні можливості зробити світ кращим і придушити Путіна".

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