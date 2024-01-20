Трамп говорит очень опасные вещи, когда обещает "закончить войну за 24 часа" — Зеленский

Зеленский пригласил Трампа приехать в Киев после очередных комментариев последнего об "окончании войны за 24 часа"

Владимир Зеленский (Фото: EPA/RADEK PIETRUSZKA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что его беспокоят высказывания 45 президента США Дональда Трампа, который обещает "закончить за 24 часа" войну РФ против Украины. Об этом он сообщил в интервью каналу Channel 4 News.

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По его словам, Трампу следует приехать в Украину, если он способен "остановить войну за сутки".

Он назвал "очень опасными" подобные высказывания 45 главы Белого дома.

Зеленский заявил, что Трамп говорит о намерении принимать решение самостоятельно, без Украины.

"Это говорит, что если его идея, которую никто не слышал, не будет работать для нас нашего народа, то он сделает все, чтобы все равно достичь своей идеи. И вот это меня немного беспокоит", — сказал глава государства.

В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина, чтобы избежать полномасштабного вторжения России, "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.

Также он говорил, что администрация президента Байдена "почти заставила" диктатора Путина начать большую войну против Украины.

Байден, объясняя свое выдвижение на второй срок, заявил, что у США есть "огромные возможности сделать мир лучше и подавить Путина".

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