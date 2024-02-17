3 ОШБр: Выход из Авдеевки продолжается. Россиянам дали полный карт-бланш на боекомплект

В 3 ОШБр подчеркнули, что в Авдеевке соотношение сил в артиллерии – один к десяти. Также у россиян нет "лимита" на КАБы, хотя это дорогие боеприпасы

Авдеевка (Фото - 3 ОШБр)

Процесс вывода украинских сил из Авдеевки по состоянию на вечер 17 февраля продолжается, и такая операция даже сложнее штурмовой. Об этом в комментарии LIGA.net заявил спикер 3 отдельной штурмовой бригады Александр Бородин, акцентировав на массированном применении россиянами артиллерии и "карт-бланше" на использование дорогостоящих управляемых авиационных бомб.

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"Это сложная операция. Потому что такие операции часто сложнее, чем штурмовые. Они должны быть синхронными и слаженными, нужна четкая коммуникация с разными подразделениями. Но пока все проходит успешно. Почему это так сложно – потому что важно, что мы задали врагу ту линию фронта, которую считаем нужной. Соответственно, сейчас ее удерживаем", – сказал Бородин.

Он подчеркнул, что это сейчас самый главный "кулак" врага в Украине – в Авдеевке находятся две общевойсковые армии РФ, спецназовцы ГРУ, подразделение, построенное на полку террористической организации ДНР, которое стало бригадой. В общей сложности речь идет о не менее чем 15 000 военных РФ.

По его словам, в артиллерии соотношение сил – один к десяти, а одна из самых серьезных угроз на этом отрезке фронта – КАБы.

"Мы сталкивались с ними и вблизи Бахмута. Но это были скорее локальные применения с долгим просчетом. Экономия, грубо говоря. Это дорогой боеприпас и его применение – комплексная операция. А мы говорим о цифре 60 КАБов за сутки. Это значит, что россиянам дали полный карт-бланш по БК. Они местами применили их на позициях, где было два-три бойца", – рассказал Бородин.

Он отметил, что КАБы обычно используют после длительной работы разведки по важным опорным пунктам. Однако со стороны РФ наблюдалось полное отсутствие экономии.

Спикер 3 ОШБр подчеркнул, что на Авдеевском направлении сконцентрирована большая и мощная группировка врага, но Силы обороны нанесли "очень серьезный" урон личному составу армии РФ, что заставило врага перегруппироваться.

"Да, им давали резервы – проблем нет у них с этим. Но для такого соотношения сил это достаточно серьезный результат, который снизил наступательную мощность врага. Выводы делать рано, но, думаю, это существенно уменьшило их возможности", – добавил Бородин.

17 февраля Сырский объявил, что в целях сохранения жизней украинских военных было принято решение о выводе подразделений Сил обороны из Авдеевки. Зеленский назвал это решение правильным.

Командующий ОСГВ "Таврия" Тарнавский отметил, что вывод украинских подразделений из Авдеевки происходил с учетом разных сценариев, однако часть военных попала в плен к российским оккупантам.

Спецназовцы ГУР во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны обеспечивали эвакуационный коридор для вывода украинских войск из Авдеевки.

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