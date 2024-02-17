Сили спецоперацій і третя окрема штурмова бригада показали відео оборонної операції українських військ в Авдіївці в умовах постійного вогневого тиску з боку армії РФ.

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ССО наголосили, що оборона міста лягла на плечі тисяч українських військових з піхотних, штурмових, артилерійських бригад, різноманітних спецслужб.

На операторів ССО поклали чимало завдань: розвідку і спостереження, надання вогневої підтримки піхоті, роботу FPV-дронами та скиди, корегування артилерії та авіації, штурмові дії, роботу снайперів, мінування тощо.

"Події, показані у цьому фільмі, демонструють невелику частину тієї роботи, яку виконують воїни Сил спеціальних операцій на всіх ділянках фронту, захищаючи українську землю від ворога", – йдеться в підписі до відео.

3 ОШБр показала кадри пересування під обстрілами.

"В умовах інтенсивних боїв майже кожне переміщення й ротацію наших сил в Авдіївці супроводжували російські безпілотники та артилерія. На відео — влучання ворожого дрона FPV по нашому бронетранспортеру", – повідомили в бригаді, наголосивши, що бійці продовжили відстрілюватися від дронів противника на ходу.

17 лютого Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів Сил оборони з Авдіївки. Зеленський назвав це рішення правильним.

Командувач ОСУВ "Таврія" Тарнавський зазначив, що виведення українських підрозділів з Авдіївки відбувалося з урахуванням різних сценаріїв, проте частина військових потрапила у полон до російських окупантів.

Спецпризначенці ГУР у взаємодії з іншими складовими Сил оборони забезпечували евакуаційний коридор для виведення українських військ з Авдіївки.

Станом на вечір 17 лютого операція з виходу українських сил з Авдіївки ще триває, повідомили у 3 ОШБр.

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