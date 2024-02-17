3 ОШБр и ССО показали видео из Авдеевки: перемещение под обстрелами, работа по россиянам
Силы спецопераций и третья отдельная штурмовая бригада показали видео оборонной операции украинских войск в Авдеевке в условиях постоянного огневого давления со стороны армии РФ.
ССО подчеркнули, что оборона города легла на плечи тысяч украинских военных из пехотных, штурмовых, артиллерийских бригад, различных спецслужб.
На операторов ССО возложили немало задач: разведку и наблюдение, оказание огневой поддержки пехоте, работу FPV-дронами и сбросы, корректировку артиллерии и авиации, штурмовые действия, работу снайперов, минирование и прочее.
"События, показанные в этом фильме, демонстрируют небольшую часть той работы, которую выполняют воины Сил специальных операций на всех участках фронта, защищая украинскую землю от врага", – сказано в подписи к видео.
3 ОШБр показала кадры передвижения под обстрелами.
"В условиях интенсивных боев почти каждое перемещение и ротацию наших сил в Авдеевке сопровождали российские беспилотники и артиллерия. На видео — попадание вражеского дрона FPV по нашему бронетранспортеру", – сообщили в бригаде, отметив, что бойцы продолжили отстреливаться от дронов противника на ходу.
- 17 февраля Сырский объявил, что в целях сохранения жизней украинских военных было принято решение о выводе подразделений Сил обороны из Авдеевки. Зеленский назвал это решение правильным.
- Командующий ОСГВ "Таврия" Тарнавский отметил, что вывод украинских подразделений из Авдеевки происходил с учетом разных сценариев, однако часть военных попала в плен к российским оккупантам.
- Спецназовцы ГУР во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны обеспечивали эвакуационный коридор для вывода украинских войск из Авдеевки.
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