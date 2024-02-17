Силы спецопераций и третья отдельная штурмовая бригада показали видео оборонной операции украинских войск в Авдеевке в условиях постоянного огневого давления со стороны армии РФ.

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ССО подчеркнули, что оборона города легла на плечи тысяч украинских военных из пехотных, штурмовых, артиллерийских бригад, различных спецслужб.

На операторов ССО возложили немало задач: разведку и наблюдение, оказание огневой поддержки пехоте, работу FPV-дронами и сбросы, корректировку артиллерии и авиации, штурмовые действия, работу снайперов, минирование и прочее.

"События, показанные в этом фильме, демонстрируют небольшую часть той работы, которую выполняют воины Сил специальных операций на всех участках фронта, защищая украинскую землю от врага", – сказано в подписи к видео.

3 ОШБр показала кадры передвижения под обстрелами.

"В условиях интенсивных боев почти каждое перемещение и ротацию наших сил в Авдеевке сопровождали российские беспилотники и артиллерия. На видео — попадание вражеского дрона FPV по нашему бронетранспортеру", – сообщили в бригаде, отметив, что бойцы продолжили отстреливаться от дронов противника на ходу.

17 февраля Сырский объявил, что в целях сохранения жизней украинских военных было принято решение о выводе подразделений Сил обороны из Авдеевки. Зеленский назвал это решение правильным.

Командующий ОСГВ "Таврия" Тарнавский отметил, что вывод украинских подразделений из Авдеевки происходил с учетом разных сценариев, однако часть военных попала в плен к российским оккупантам.

Спецназовцы ГУР во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны обеспечивали эвакуационный коридор для вывода украинских войск из Авдеевки.

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