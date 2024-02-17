Выход из Авдеевки. В 3 ОШБр говорят, что у них были лишь единичные случаи попадания в плен

Спикер бригады подчеркнул, что речь идет только о 3 ОШБр – насчет других бойцов авдеевского гарнизона он утверждать не может

Авдеевка (Фото - 3 ОШБр)

Спикер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин заявил, что в его бригаде не было случаев массового попадания в плен при выходе из Авдеевки, но он не может комментировать по поводу других составляющих Сил обороны. В эфире телемарафона он отметил, что в ситуации с 3 ОШБр были лишь единичные случаи попадания в плен.

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Комментируя информацию командующего ОСУВ "Таврия" Александра Тарнавского о том, что на завершающем этапе операции по выводу украинских войск под давлением превосходящих сил противника некоторое количество бойцов ВСУ попало в плен, Бородин сказал, что пока что трудно делать какие-то выводы, так как выход еще окончательно не завершился.

Он подчеркнул, что россияне обнародовали определенные видео с якобы украинскими пленными, и сейчас украинские силы разбираются, "насколько это ИПСО".

При этом, по словам Бородина, сейчас точно можно утверждать, что не было попадания в плен на уровне отделений, взводов и подразделений, о чем говорят россияне.

"У нас был контролируемый отвод. Какие-то отдельные единичные случаи – мы с ними разбираемся. Но было много подразделений, я не могу говорить за весь авдеевский театр. С точки зрения моей бригады – только единичные случаи, в которых мы разбираемся, и то это частично, возможно, ИПСО", – сказал спикер 3 ОШБр.

17 февраля Сырский объявил, что в целях сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений Сил обороны из Авдеевки. Зеленский назвал это решение правильным.

Командующий ОСУВ "Таврия" Тарнавский отметил, что вывод украинских подразделений из Авдеевки происходил с учетом разных сценариев, однако часть военных попала в плен к российским оккупантам.

Спецназовцы ГУР во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны обеспечивали эвакуационный коридор для вывода украинских войск из Авдеевки.

По состоянию на вечер 17 февраля операция по выходу украинских сил из Авдеевки продолжается, сообщили в 3 ОШБр.

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