Мобилизация. Командующий Сухопутными войсками обещает подготовку и экипировку для всех

Павлюк заявил, что ни один мобилизованный не попадет на фронт без подготовки и экипировки

Александр Павлюк (Фото: скриншот с видео)

Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк пообещал подготовку и экипировку для всех мобилизованных украинцев. Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода.

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По его словам, ни один призванный не попадет на фронт без подготовки и обмундирования.

Он отметил, что Министерство обороны работает над этим вопросом.

"Я думаю, ни один мобилизованный не пойдет в зону боевых действий не экипированным, не подготовленным, не обеспеченным. К этому мы скрупулезно относимся, особенно ради подготовки. Человек, который идет на войну, должен получить опыт, практику, чтобы быть готов к действиям", — сказал Павлюк.

Генерал подчеркнул, что вопрос экипировки и оружия "не стоит совсем".

"Поэтому, я думаю, этот вопрос мы решим. Второй вопрос — по технике, боеприпасам большого калибра. Эти вопросы, которые мы изучаем, над которыми работаем", — заявил военачальник.

17 февраля главнокомандующий ВСУ Сырский объявил, что украинские войска отступили из Авдеевки, чтобы не допустить лишних потерь.

Командующий ОСГВ "Таврия" Тарнавский заявил, что вывод подразделений происходил с учетом различных сценариев, однако часть военных попала в плен РФ. В 3 ОШБр говорят, что у них были только единичные случаи попадания в плен – не на уровне подразделений, взводов и отделений, как об этом заявляют россияне.

17 февраля стало известно, что россияне якобы расстреляли раненых пленных ВСУ в Авдеевке. В ВСУ проверяют информацию. Прокуратура приступила к расследованию по этому факту, а также по факту расстрела двух пленных ВСУ в районе Бахмута.

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