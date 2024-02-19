3 штурмовая о фронте под Авдеевкой: Бои стали будничными, стабилизировали, РФ наступает

Бородин заявил, что важным фактором в боях за Авдеевку стали корректируемые авиационные бомбы

Авдеевский коксохимический завод (Фото: 47 ОМБр/Facebook)

Фронт в районе Авдеевки стабилизировался, а бои стали носить "будничный" характер. Об этом сообщил представитель 3 отдельной штурмовой бригады Александр Бородин в эфире национального телемарафона.

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По его словам, бригада стоит в "стойкой" обороне, а россияне продолжают наступать.

"Но это нельзя сравнить с тем, что было в городе. Будничный характер, можно работать, фронт стабилизировался, мы в своей зоне ответственности", — сказал Бородин.

Он отметил, что количество штурмов оккупантов уменьшилось, так как РФ понесла серьезные потери во время боев за Авдеевку.

"Две бригады потеряли боевую готовность, это повлияло. Если бы не было фактора КАБов, то все шло бы иначе. Также нужна эффективная контрбатарейная работа, нужны радары, боеприпасы, артиллерийские системы", — заявил военный.

17 февраля главнокомандующий ВСУ Сырский объявил, что украинские войска отступили из Авдеевки, чтобы не допустить лишних потерь.

Командующий ОСГВ "Таврия" Тарнавский заявил, что вывод подразделений происходил с учетом различных сценариев, однако часть военных попала в плен РФ. В 3 ОШБр говорят, что у них были только единичные случаи попадания в плен – не на уровне подразделений, взводов и отделений, как об этом заявляют россияне.

17 февраля стало известно, что россияне якобы расстреляли раненых пленных ВСУ в Авдеевке. В ВСУ проверяют информацию. Прокуратура приступила к расследованию по этому факту, а также по факту расстрела двух пленных ВСУ в районе Бахмута.

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