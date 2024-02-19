3 штурмова про фронт під Авдіївкою: Бої стали буденними, стабілізували, РФ наступає

Бородін заявив, що важливим чинником у боях за Авдіївку стали керовані авіаційні бомби

Авдіївський коксохімічний завод (Фото: 47 ОМБр/Facebook)

Фронт у районі Авдіївки стабілізувався, а бої стали мати "буденний" характер. Про це повідомив представник 3 окремої штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, бригада стоїть у "стійкій" обороні, а росіяни продовжують наступати.

"Але це не можна порівняти з тим, що було у місті. Буденний характер, можна працювати, фронт стабілізувався, ми у своїй зоні відповідальності", – сказав Бородін.

Він зазначив, що кількість штурмів окупантів зменшилася, оскільки РФ зазнала серйозних втрат під час боїв за Авдіївку.

"Дві бригади втратили бойову готовність, це вплинуло. Якби не було чинника КАБів, то все йшлося б інакше. Також потрібна ефективна контрбатарейна робота, потрібні радари, боєприпаси, артилерійські системи", – заявив військовий.

17 лютого головнокомандувач ЗСУ Сирський оголосив, що українські війська відступили з Авдіївки, щоб не допустити зайвих втрат.

Командувач ОСУВ "Таврія" Тарнавський заявив, що виведення підрозділів відбувалося з урахуванням різних сценаріїв, проте частина військових потрапила в полон РФ. У 3 ОШБр кажуть, що у них були лише поодинокі випадки потрапляння в полон – не на рівні підрозділів, взводів та відділень, як про це заявляють росіяни.

17 лютого стало відомо, що росіяни нібито розстріляли поранених полонених ЗСУ в Авдіївці. У ЗСУ перевіряють інформацію. Прокуратура розпочала розслідування за цим фактом, а також за фактом розстрілу двох полонених ЗСУ у районі Бахмута.

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