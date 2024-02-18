У ЗСУ не озвучують кількості полонених оборонців Авдіївки, але це не "великі масштаби"

Речник ЗСУ Лиховій сказав, що остаточна кількість ще може змінитись, коли всі бійці вийдуть до своїх підрозділів

Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

У ЗСУ закликають не спекулювати на темі потрапляння в полон деяких українських воїнів під час виходу із Авдіївки. Начальник відділу зв’язків із громадськістю угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону запевнив, що йдеться не про великі масштаби.

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Він не озвучив кількості українських захисників, які потрапили у полон до росіян, але наголосив, що це число ще може зменшитись, коли всі бійці вийдуть до своїх підрозділів, адже операція з відступу відбувалась у складних умовах.

"При цьому потрібна копітка верифікація всіх, хто вийшов, але ще не приєднався до своїх, всіх, хто, можливо, не зміг вийти, тому що це процес, який займає певний час. Я просив би утриматись від спекуляцій із цього приводу, тому що ця кількість – не така, щоб говорити про якісь великі масштаби цього явища", – сказав Лиховій.

17 лютого головнокомандувач ЗСУ Сирський оголосив, що українські війська відступили з Авдіївки, щоб не допустити зайвих втрат.

Командувач ОСУВ "Таврія" Тарнавський заявив, що виведення підрозділів відбувалося з урахуванням різних сценаріїв, проте частина військових потрапила у полон РФ. У 3 ОШБр кажуть, що в них були лише поодинокі випадки потрапляння в полон – не на рівні підрозділів, взводів і відділень, як про це заявляють росіяни.

17 лютого стало відомо, що росіяни нібито розстріляли поранених полонених ЗСУ у Авдіївці. У ЗСУ перевіряють інформацію. Прокуратура розпочала розслідування за цим фактом, а також за фактом розстрілу двох полонених ЗСУ в районі Бахмута.

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