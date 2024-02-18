ЗСУ про виведення військ з Авдіївки: Втрати були мінімальними, як на такі події
Виведення військ з Авдіївки вийшло настільки успішним, наскільки це дозволяли обставини. Втрати були мінімальними, "як на такі події", а щодо полонених інформація уточнюється, розказав начальник відділу зв’язків з громадськістю угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.
"Вийшли ті, кому загрожувало блокування. Виведення було настільки успішним, наскільки це дозволяли обставини", – сказав Лиховій в ефірі телемарафону в неділю.
Речник підтвердив, що дехто з військових опинився у полоні, але назвати їхню кількість зараз неможливо.
"Ми не можемо говорити про конкретні цифри, тому що відбувається верифікація. Частина людей виходить до своїх підрозділів, пізніше приходять в пункти постійної дислокації, виходять на зв'язок, тому цифри будуть некоректними", – сказав Лиховій.
Він запевнив, що Україна буде боротися за звільнення кожного з військових, які потрапили в полон.
Лиховій також розказав, що росіяни не зупинилися на Авдіївці й намагаються розвинути наступ.
"Противник намагається наступати на село Ласточкине", – сказав Лиховій.
- 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив, що українська війська відступили з Авдіївки, щоб не допустити зайвих втрат.
- За чотири місяці Авдіївської оборонної операції українські солдати вбили 17 000 окупантів, ще 30 000 осіб становлять так звані санітарні втрати.