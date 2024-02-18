ЗСУ про виведення військ з Авдіївки: Втрати були мінімальними, як на такі події

В угрупованні військ "Таврія" оцінили успішність операції з виведення військ з Авдіївки

Фото: ОСУВ Таврія

Виведення військ з Авдіївки вийшло настільки успішним, наскільки це дозволяли обставини. Втрати були мінімальними, "як на такі події", а щодо полонених інформація уточнюється, розказав начальник відділу зв’язків з громадськістю угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

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"Вийшли ті, кому загрожувало блокування. Виведення було настільки успішним, наскільки це дозволяли обставини", – сказав Лиховій в ефірі телемарафону в неділю.

Речник підтвердив, що дехто з військових опинився у полоні, але назвати їхню кількість зараз неможливо.

"Ми не можемо говорити про конкретні цифри, тому що відбувається верифікація. Частина людей виходить до своїх підрозділів, пізніше приходять в пункти постійної дислокації, виходять на зв'язок, тому цифри будуть некоректними", – сказав Лиховій.

Він запевнив, що Україна буде боротися за звільнення кожного з військових, які потрапили в полон.

Лиховій також розказав, що росіяни не зупинилися на Авдіївці й намагаються розвинути наступ.

"Противник намагається наступати на село Ласточкине", – сказав Лиховій.